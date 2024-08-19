Россиянам назвали запрещенные материалы отделки для дома с питомцами

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Владельцам кошек и собак нельзя стелить дома ковролин и использовать в отделке натуральное дерево. Запрещенные материалы для обустройства жилья с питомцами назвала россиянам эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.