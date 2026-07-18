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Без брака и детей: 8 известных актрис, которые выбрали свой путь вместо семейного шаблона

Без брака и детей: 8 известных актрис, которые выбрали свой путь вместо семейного шаблона

Их имена знакомы миллионам зрителей, а фильмографии насчитывают десятки успешных проектов. Но вне съёмочной площадки эти актрисы выбрали путь, отличающийся от привычных представлений о семейном счастье.

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