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"Зрелище не для слабонервных": показали самое новое видео из ресторана Zuma

"Зрелище не для слабонервных": показали самое новое видео из ресторана Zuma

Жители Владивостока продолжают активно обсуждать ночной пожар в известном ресторане Zuma. Так, в местных Tg-каналах (18+) горожане делятся самыми новыми кадрами с места происшествия.

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