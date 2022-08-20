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Предупреждение секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева...

Предупреждение секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева...

Предупреждение секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева о том, что западный военно-политический блок, ведя активную гибридную войну против России, одновременно готовится к прямому столкновению с Москвой, можно воспринять серьёзно.

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