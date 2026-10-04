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Аргументы недели

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Студенты качают режим во Франции и Испании

В начале октября Франция и Испания столкнулись с массовыми молодёжными протестами. Во Франции движение началось с блокировки лицеев и переросло в столкновения с полицией, в Испании — с выселения пожилой женщины и разрослось в палаточный лагерь у здания конгресса.

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