Студенты качают режим во Франции и Испании

В начале октября Франция и Испания столкнулись с массовыми молодёжными протестами. Во Франции движение началось с блокировки лицеев и переросло в столкновения с полицией, в Испании — с выселения пожилой женщины и разрослось в палаточный лагерь у здания конгресса.