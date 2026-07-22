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«Росгеология» в 2025 году обнаружила крупнейшее месторождение золота в РФ

«Росгеология» в 2025 году обнаружила крупнейшее месторождение золота в РФ

В России открыли крупнейшее в 2025 году месторождение рудного золота с запасами около 28 тонн. Специалисты считают, что месторождение обладает высоким потенциалом для промышленного освоения и дальнейшего увеличения запасов.

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