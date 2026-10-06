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Воронежские новости

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Воронежская область семь часов находилась под угрозой БПЛА

Воронежская область семь часов находилась под угрозой БПЛА

Режим БПЛА-опасности был введен вечером 5 октября и продлился до утра следующего дня, особых тревог в муниципалитетах региона не объявлялось.

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