В сборной России усомнились в патриотизме покинувшего Украину гимнаста

Решение украинского гимнаста Ильи Ковтуна сменить гражданство и переехать в Хорватию показывает слабость его патриотической позиции, которую он активно демонстрировал ранее, заявила 19 января старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии