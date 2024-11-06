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Собчак: После победы Трамп поставит РФ жесткий ультиматум по Украине

Собчак: После победы Трамп поставит РФ жесткий ультиматум по Украине

Блогер и телепродюсер Ксения Собчак обратилась к гражданам Российской Федерации с призывом не восторгаться из-за того, что Дональд Трамп вышел победителем из президентской гонки Соединённых Штатов Америки.

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
...КУ-КУ больной на всю голову – место только в психушке ........................................................................................................................................
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17 час.
В В
Почему она считает себя умной? Кто её в этом убедил?
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15 час.

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