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Царьград

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К Свердловской области движется ядро высотного холода. Чего нужно ждать?

К Свердловской области движется ядро высотного холода. Чего нужно ждать?

В регионе объявлено штормовое предупреждениеПогода в Свердловской области и Екатеринбурге после долгого аномально тёплого периода приблизилась к климатической норме.

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