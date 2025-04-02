Россия не оказалась в таблице таможенных пошлин США

В перечне государств при этом есть страны СНГ Россия отсутствует в перечне из 185 государств, на импортную продукцию которых администрация Соединенных Штатов вводит по принципу взаимности таможенные пошлины.
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