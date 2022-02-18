Телеканал "КРЫМ 24"

78 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дросельмеер Patalakh
    Украина не нападает на Россию, нет войны, а ситуация на Донбасе, это внутренний конфликт Украины, и она его в праве с...«Я готова поехать...
  • Александр Раевский
    В условиях, когда против Донбаса сосредоточено около 150 тыс. ВСУ, России ни в коем случае ни в коем случае нельзя от...России нет смысла...
  • Саша Максименко
    а других проблем нет ?Глава администрац...

В Черном море прошли артиллерийские стрельбы экипажа ракетного крейсера «Москва»

В Черном море прошли артиллерийские стрельбы экипажа ракетного крейсера «Москва»

Экипаж крейсера отработал отражение атаки нападения условного противника с воздуха, якобы планировавшего нанести ракетный удар по пунктам базирования российских кораблей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх