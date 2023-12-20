38 иностранных студентов завершили обучение в Медицинском университете имени Николая Тестимицану

Новая группа стоматологов – американских граждан-резидентов, проживающих в штате Калифорния, США – завершила обучение в аспирантуре по Международной программе в области стоматологии на стоматологическом факультете Государственного университета медицины и фармации (ГУМФ) им.
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