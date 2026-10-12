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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Скотников о стиле Козырева: «Быстрый хоккей, который нравится зрителям и приносит результат. Много передач»

Вратарь «Северстали» Всеволод Скотников высказался о выступлении клуба. – У команды впечатляющая серия – восемь матчей, семь побед.

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