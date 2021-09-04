Министр науки объяснил случаи "непоступления" стобалльников в вузы

Случаи "непоступления" абитуриентов-стобалльников в вузы в этом году нельзя назвать уникальными, так как подобная ситуация складывалась и в предыдущие годы, заявил министр образования и науки Валерий Фальков в интервью телеканалу "Россия 1".
Случаи "непоступления" абитуриентов-стобалльников в вузы в этом году нельзя назвать уникальными, так как подобная ситуация складывалась и в предыдущие годы, заявил министр образования и науки Валерий Фальков в интервью телеканалу "Россия 1".
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