Комсомольская правда

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Министр науки объяснил случаи "непоступления" стобалльников в вузы

Министр науки объяснил случаи "непоступления" стобалльников в вузы

Случаи "непоступления" абитуриентов-стобалльников в вузы в этом году нельзя назвать уникальными, так как подобная ситуация складывалась и в предыдущие годы, заявил министр образования и науки Валерий Фальков в интервью телеканалу "Россия 1".

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