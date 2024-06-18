Собянин в два раза увеличил надбавку для обладателей статуса «московский врач»

Надбавка для обладателей статуса «московский врач» увеличена вдвое Надбавка для медиков с почетным статусом “московский врач” была увеличена вдвое до 30 тысяч рублей, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
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