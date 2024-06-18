МОСКВА. СЕВЕРО-...
MainБлогГОРОДЖКХОБЩЕСТВОПРОИСШЕСТВИЯДОСУГСПОРТ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

64 подписчика

Собянин в два раза увеличил надбавку для обладателей статуса «московский врач»

Собянин в два раза увеличил надбавку для обладателей статуса «московский врач»

Надбавка для обладателей статуса «московский врач» увеличена вдвое Надбавка для медиков с почетным статусом “московский врач” была увеличена вдвое до 30 тысяч рублей, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх