Песков: заявления США о теракте в «Крокусе» говорят о желании отвлечь внимание

РИАМО - 27 мар. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы работают над подкреплением существующих версий теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», чтобы остановиться над одной из них.
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