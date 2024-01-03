Экс-замминистра Тука обвинил украинские СМИ в потворстве уклонистам

Украинские власти и СМИ не сделали ничего для того, чтобы всеобщая мобилизация прошла без насилия, заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью YouTube-каналу Newsroom.