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Экс-замминистра Тука обвинил украинские СМИ в потворстве уклонистам

Экс-замминистра Тука обвинил украинские СМИ в потворстве уклонистам

Украинские власти и СМИ не сделали ничего для того, чтобы всеобщая мобилизация прошла без насилия, заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью YouTube-каналу Newsroom.

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