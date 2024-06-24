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Четверых пострадавших при атаке на Севастополь детей госпитализировали в РДКБ

Четверых пострадавших при атаке на Севастополь детей госпитализировали в РДКБ

В Москву спецбортом МЧС России доставили 22 пострадавших от ракетного удара ВСУ по Севастополю, в том числе 12 детей, четверых из которых госпитализировали в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ).

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