Сотрудники ПДН определили «Лучшего по профессии»

С 20 по 21 июня на базе Уфимского юридического института МВД России проведен второй этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних территориальных органов МВД России на звание «Лучший по профессии» в 2024 году среди сотрудников по Приволжскому федеральному округу.