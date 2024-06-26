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Сотрудники ПДН определили «Лучшего по профессии»

С 20 по 21 июня на базе Уфимского юридического института МВД России проведен второй этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних территориальных органов МВД России на звание «Лучший по профессии» в 2024 году среди сотрудников по Приволжскому федеральному округу.

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