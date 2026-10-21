“Justice Elena Kagan on Tuesday criticized the Supreme Court’s conservative majority for a series of election-related decisions in recent years that she said have led to more polarization and a dysfunctional democracy,” the New York Times reports.
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