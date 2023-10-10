Как выглядят и где купить самые модные ботинки осени 2023

Как выглядят и где купить самые модные ботинки осени 2023В моду все больше входит разнообразие. В этом сезоне в трендах соседствуют высокие сапоги из нулевых, элегантные ботильоны на каблуке, чопперы с инди-вайбом и базовые ботильоны.