Как выглядят и где купить самые модные ботинки осени 2023

Как выглядят и где купить самые модные ботинки осени 2023В моду все больше входит разнообразие. В этом сезоне в трендах соседствуют высокие сапоги из нулевых, элегантные ботильоны на каблуке, чопперы с инди-вайбом и базовые ботильоны.
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