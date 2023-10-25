Военным пенсионерам компенсируют 100% пенсии за СВО с ноября-2023 – Указ Путина

Указ президента России от 11 сентября 2023 года начнут реализовывать с ноября. Согласно Указу, теперь помимо всех выплат, которые полагаются мобилизованным в рамках спецоперации или подписавшим контракт с Минобороны, военные пенсионеры, участвующие в СВО, будут получать 100% компенсацию своей пенсии.