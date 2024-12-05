WSJ: Киев решился на переговоры с Россией. Но есть одно условие

The Wall Street Journal сообщает, что Украина готова к переговорам с Россией. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак посетил Вашингтон для встречи с окружением избранного президента США Дональда Трампа, обсуждая украинский конфликт.
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