В Испании призвали Европу возобновить поставки энергии из России

Странам Европы стоит открыться для всех возможных источников энергии, в том числе из России, отказ от поставок из которой ограничил европейскую конкурентоспособность, высказал мнение доктор экономических наук, профессор Мадридского университета Комплутенсе Хуан Антонио де Кастро де Ареспакочага на фоне массового отключения света в Испании.
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