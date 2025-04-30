В Испании призвали Европу возобновить поставки энергии из России

Влад Владимиров

Для некоторых абсолютных идиотов апломб гораздо важнее самой сути... Вот, и пытаются мудрить они в своих наитиях и оправданиях. Нагадив соседу перед его дверьми они винят его, что виноват в этом Путин. Их личный дебилизм оказывается и здесь непробиваемым...