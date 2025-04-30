Русская весна
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Русская весна

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В Испании призвали Европу возобновить поставки энергии из России

В Испании призвали Европу возобновить поставки энергии из России

Странам Европы стоит открыться для всех возможных источников энергии, в том числе из России, отказ от поставок из которой ограничил европейскую конкурентоспособность, высказал мнение доктор экономических наук, профессор Мадридского университета Комплутенсе Хуан Антонио де Кастро де Ареспакочага на фоне массового отключения света в Испании.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Для некоторых абсолютных идиотов апломб гораздо важнее самой сути... Вот, и пытаются мудрить они в своих наитиях и оправданиях. Нагадив соседу перед его дверьми они винят его, что виноват в этом Путин. Их личный дебилизм оказывается и здесь непробиваемым...
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