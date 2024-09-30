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Театр абсурда

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"Мы чего стесняемся?": генерал Гурулёв предложил радикальное решение по Украине

"Мы чего стесняемся?": генерал Гурулёв предложил радикальное решение по Украине

 Депутат Госдумы генерал Андрей Гурулёв предложил радикальное решение по Украине. Он призвал Москву перестать играть в джентльмена и действовать более решительно: "Мы чего стесняемся?" Гурулёв отметил, что Украина устраивает на территории России теракты, вторгается в приграничье, вербует школьников, чтобы те поджигали релейные шкафы на железной дороге, и даже ведут переговоры с сирийскими террористами о том, чтобы взять их боевиков в ВСУ.

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