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Кадры тренировки молодежной сборной Молдовы

Молодежная сборная Молдовы готовится к товарищеским матчам с Косово и Австрией. Во вчерашней тренировке, которая проходила на тренировочной площадке отеля «Корнелия» в Белеке, приняли участие 21 из 22 игроков, вызванных тренером Штефаном Стойкой.

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