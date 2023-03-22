Кадры тренировки молодежной сборной Молдовы

Молодежная сборная Молдовы готовится к товарищеским матчам с Косово и Австрией. Во вчерашней тренировке, которая проходила на тренировочной площадке отеля «Корнелия» в Белеке, приняли участие 21 из 22 игроков, вызванных тренером Штефаном Стойкой.