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Алонсо после 4:3 с «Брайтоном»: «В перерыве при 3:1 сказал команде, что в АПЛ нельзя так играть с преимуществом в два мяча. Так бывает, «Челси» все еще нужно работать над концентрацией»

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо заявил, что его команде необходимо работать над концентрацией. В матче 2-го тура АПЛ « Челси » обыграл « Брайтон » со счетом 4:3, при этом после 1-го тайма лондонцы вели в счете 3:1.

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