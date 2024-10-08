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Профессор Юденков сообщил, что кредиты под залог автомобиля ограничат

Профессор Юденков сообщил, что кредиты под залог автомобиля ограничат

Ограничения на кредиты под залог автомобиля снизят доступность недорогих займов для населения. Об этом сообщил профессор кафедры финансов и банковского дела Президентской Академии Юрий Юденков в интервью агентству "Прайм".

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