Профессор Юденков сообщил, что кредиты под залог автомобиля ограничат

Ограничения на кредиты под залог автомобиля снизят доступность недорогих займов для населения. Об этом сообщил профессор кафедры финансов и банковского дела Президентской Академии Юрий Юденков в интервью агентству "Прайм".
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