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Уиткофф и Кушнер пообещали Путину донести его видение мира до Киева

Уиткофф и Кушнер пообещали Путину донести его видение мира до Киева

МОСКВА, 6 июля, ФедералПресс. Уже сегодня в Киеве спецпосланник президента США Стив Уиткофф и советник Белого дома Джаред Кушнер намерены озвучить те подходы к миру, которые им напрямую изложил президент России Владимир Путин.

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