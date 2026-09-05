МОСКВА, 6 июля, ФедералПресс. Уже сегодня в Киеве спецпосланник президента США Стив Уиткофф и советник Белого дома Джаред Кушнер намерены озвучить те подходы к миру, которые им напрямую изложил президент России Владимир Путин.