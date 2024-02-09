На Украине уволили заместителя министра энергетики

Кабинет министров Украины сообщил о увольнении Фарида Кямиль оглы Сафарова с должности заместителя министра энергетики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации и назначении Порхуна Александра Владимировича на должность врио министра по делам ветеранов .