Каждая третья сделка на вторичке — в домах, построенных за последние 10 лет

В 2026 г. 32% всех сделок на вторичном рынке в крупных городах прошли в домах, сданных за последние 10 лет (2016–2026 гг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зарубин показал П...
- АМ Потребление алког...
- А Профессор Продеус...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым