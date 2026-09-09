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Каждая третья сделка на вторичке — в домах, построенных за последние 10 лет

Каждая третья сделка на вторичке — в домах, построенных за последние 10 лет

В 2026 г. 32% всех сделок на вторичном рынке в крупных городах прошли в домах, сданных за последние 10 лет (2016–2026 гг.

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