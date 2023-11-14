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Коваленко о том, почему не переходит в НХЛ: «Капризов завоевал Кубок Гагарина, забил «золотой» гол на Олимпиаде, играл на ЧМ и спокойно уехал в «Миннесоту». Привожу его в пример»

– В чем нюанс, что вы играете за «Торпедо» как хоккеист «Колорадо», уже подписав с ними контракт? – В первую очередь, я сейчас думаю о «Торпедо», как мы можем выиграть Кубок Гагарина.

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