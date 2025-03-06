4 марта 2025 года ´ инспектор ДПС УВД Бобруйского горисполкома лейтенант милиции А.Д.Матвейчик в рамках единого дня безопасности ´От совести не скрыться´ провёл с учащимися колледжа профилактическую беседу о безопасном движении по дороге всеми уязвимыми участниками дорожного движения, недопустимости передвижения на велосипедах и СМП лицам, не дости .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии