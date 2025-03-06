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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

От совести не скрыться.

От совести не скрыться.

4 марта 2025 года ´ инспектор ДПС УВД Бобруйского горисполкома лейтенант милиции А.Д.Матвейчик в рамках единого дня безопасности ´От совести не скрыться´ провёл с учащимися колледжа профилактическую беседу о безопасном движении по дороге всеми уязвимыми участниками дорожного движения, недопустимости передвижения на велосипедах и СМП лицам, не дости .

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