4 марта 2025 года ´ инспектор ДПС УВД Бобруйского горисполкома лейтенант милиции А.Д.Матвейчик в рамках единого дня безопасности ´От совести не скрыться´ провёл с учащимися колледжа профилактическую беседу о безопасном движении по дороге всеми уязвимыми участниками дорожного движения, недопустимости передвижения на велосипедах и СМП лицам, не дости .