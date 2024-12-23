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Петербургский дневник

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Андрей Базанов: «Написать сегодняшнюю историю кистью на холсте весьма сложно»

Андрей Базанов: «Написать сегодняшнюю историю кистью на холсте весьма сложно»

Какие насущные вопросы на повестке дня у петербургских художников и как организация готовится к 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне – об этом в интервью председателя правления Санкт-Петербургского союза художников - Андрей Николаевич, не так давно прошел Всероссийский форум «Век новых возможностей».

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