Андрей Базанов: «Написать сегодняшнюю историю кистью на холсте весьма сложно»

Какие насущные вопросы на повестке дня у петербургских художников и как организация готовится к 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне – об этом в интервью председателя правления Санкт-Петербургского союза художников - Андрей Николаевич, не так давно прошел Всероссийский форум «Век новых возможностей».