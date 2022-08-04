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Эксперт отметила ухудшение когнитивных функций у детей после COVID-19

Эксперт отметила ухудшение когнитивных функций у детей после COVID-19

Наиболее частыми проявлениями постковидного синдрома у детей и подростков являются астения, головная боль и нарушение сна, сообщила специалист Минздрава по медицинской реабилитации, доктор медицинских наук Татьяна Батышева 4 августа журналистам.

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