Банковский специалист Позднышева посоветовала сразу обратиться с фальшивой купюрой в МВД

Начальник управления кассовых операций Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Позднышева в беседе с агентством "Прайм" рассказала, что при обнаружении фальшивой банкноты ее следует незамедлительно отнести в отделение полиции или ближайший банк.
Начальник управления кассовых операций Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Позднышева в беседе с агентством "Прайм" рассказала, что при обнаружении фальшивой банкноты ее следует незамедлительно отнести в отделение полиции или ближайший банк.
Свежие комментарии