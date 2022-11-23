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Банковский специалист Позднышева посоветовала сразу обратиться с фальшивой купюрой в МВД

Банковский специалист Позднышева посоветовала сразу обратиться с фальшивой купюрой в МВД

Начальник управления кассовых операций Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Позднышева в беседе с агентством "Прайм" рассказала, что при обнаружении фальшивой банкноты ее следует незамедлительно отнести в отделение полиции или ближайший банк.

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