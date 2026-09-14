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Курские новости

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«ЮзГУ-Атом» уступил «Минчанке» в матче Кубка телеканала «Волейбол»

«ЮзГУ-Атом» уступил «Минчанке» в матче Кубка телеканала «Волейбол»

Курская команда «ЮзГУ-Атом» уступила представительницам Суперлиги «Минчанке» со счётом 0:3 в рамках группового этапа волейбольного турнира «Кубок телеканала «Волейбол».

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