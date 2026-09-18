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Русская Семёрка

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Не ходил в баню и ел телятину: что москвичи не простили Лжедмитрию I

Царя можно свергнуть за многое: за налоги, за войну, за то, что он не тот, за кого себя выдаёт. Но в мае 1606 года москвичи среди прочего припомнили Лжедмитрию I мясо, которое он ел за обедом.

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