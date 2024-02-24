Насколько сильными будут магнитные бури конца февраля 2024 года, прогноз с 23 по 29 число Алёна ЮрьеваПоследние дни февраля 2024 года несут с собой вызов для метеозависимых людей, заставляя их обратить внимание на свое здоровье и благополучие.