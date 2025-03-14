NVIDIA детально рассказывает о DLSS 4 Design: полноценная технология рендеринга на б...

NVIDIA детально рассказывает о DLSS 4 Design: полноценная технология рендеринга на базе искусственного интеллектаNVIDIA представила свою новую исследовательскую работу, посвящённую DLSS версии 4 – технологии рендеринга с использованием искусственного интеллекта для повышения графической производительности в реальном времени.