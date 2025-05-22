США ловят Россию на украинскую "наживку": Главная цель Трампа

Госсекретарь США ответил на вопрос, который в России задают себе многие: зачем Вашингтон, максимально использовав Украину, тратит столько сил и энергии, чтобы теперь замирить Киев с Москвой? Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, Марко Рубио, исполняющий также обязанности помощника президента Дональда Трампа по нацбезопасности, признал: не из любви к русским, просто сил и средств на всё у США уже не хватает.