Добрый Мир
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Добрый Мир

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Кто ещё так может? Россия спустила на воду гигантский газовоз, который ломает лёд, что не по зубам американским ледоколам

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