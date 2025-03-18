Иран заявил о своей непричастности к действиям хуситов

Иран опроверг свою причастность к атакам йеменских хуситов из мятежного движения "Ансар Алла". В письме постоянного представителя исламской республики при ООН Амира Саида Иравани осуждается "воинственная риторика США", во вторник, 18 марта, ТАСС.
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