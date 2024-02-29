Огонь семейного счастья доставили из Мурома в Новосибирск

В Вознесенском кафедральном соборе появилась лампада с огнем семейного очага «Сердце России». Лампаду передали в храм молодая новосибирская семья Юндт и министр труда и социального развития региона Елена Бахарева.
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