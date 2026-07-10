🙏Завершены поиски 69-летнего Макарова Александра Вячеславовича. С 8 июля 2026 года его местонахождение было неизвестно.
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🙏Завершены поиски 69-летнего Макарова Александра Вячеславовича. С 8 июля 2026 года его местонахождение было неизвестно.
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