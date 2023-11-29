Какой сегодня праздник: 30 ноября

Сегодня, 30 ноября, отмечают Всемирный день домашних животных. В далёком 1931 году активисты движения в защиту природы, собравшиеся в рамках симпозиума во Флоренции, предложили учредить официальную дату, призванную напомнить обществу об ответственности за жизни питомцев, которых приручает и одомашнивает человек.