Какой сегодня праздник: 30 ноября

Сегодня, 30 ноября, отмечают Всемирный день домашних животных. В далёком 1931 году активисты движения в защиту природы, собравшиеся в рамках симпозиума во Флоренции, предложили учредить официальную дату, призванную напомнить обществу об ответственности за жизни питомцев, которых приручает и одомашнивает человек.
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