Матч "Химнасии" и "Боки Хуниорс" из-за серьезных беспорядков вокруг стадиона

Поединок "Химнасия и Эсгрима" — "Бока Хуниорс", который должен был состояться в рамках 23-го тура аргентинской Примеры, был остановлен спустя девять минут после начала из-за действий полиции во время беспорядков вокруг стадиона, сообщает TyC Sports.