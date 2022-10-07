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Матч "Химнасии" и "Боки Хуниорс" из-за серьезных беспорядков вокруг стадиона

Матч "Химнасии" и "Боки Хуниорс" из-за серьезных беспорядков вокруг стадиона

Поединок "Химнасия и Эсгрима" — "Бока Хуниорс", который должен был состояться в рамках 23-го тура аргентинской Примеры, был остановлен спустя девять минут после начала из-за действий полиции во время беспорядков вокруг стадиона, сообщает TyC Sports.

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