Украинские националисты пытаются пополнить ряды англоязычными наемниками

Созданием интернационального батальона, состоящего из англоязычных наемников, пытаются пополнить свои ряды украинский националистический батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 10 января пишет газета The Guardian.
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