Третья «Варшавянка» для ТОФ прибыла во Владивосток, совершив межфлотский переход с Балтики

Третья «Варшавянка» для ТОФ прибыла во Владивосток, совершив межфлотский переход с Балтики

Тихоокеанский флот пополнился очередной дизель-электрической подводной лодкой, ДЭПЛ "Магадан" присоединилась к субмаринам "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов", прибывшим на Дальний Восток в прошлом году.

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